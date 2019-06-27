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  • Son Güncelleme: 27.06.2019 12:31

Son dakika: 'ta / operasyonu: 8 gözaltı

'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü /'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerince, Yafes Mahallesi'nde bazı adreslere operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, / ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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