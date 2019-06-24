EYT, af yasası, 3600 ek gösterge, nafaka, hal yasası Meclis'e gelecek mi? İşte son durum... Türkiye Büyük Millet Meclisi askerlik yasasıyla ilgili görüşmelerine Genel Kurul'da devam ediyor. Bu nedenle milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Meclis'te! Af yasası, EYT, 3600 ek gösterge, nafaka, hal yasasında son durum milyonlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, af yasası, 3600 ek gösterge, nafaka, hal yasası Meclis'e gelecek mi? İşte merakla araştırılan son gelişmeler ve detaylar...

Meclis gündeminde şu sıralar yeni askerlik sistemi yer alıyor. Askerlik sistemi için yasa çalışmalarında artık sona gelindi. Şimdi milyonlarca vatandaş gözlerini EYT, Af yasası, 3600 ek gösterge, nafaka, hal yasasına çevirdi. Vatandaşlar merakla Meclis'ten gelecek haberi bekliyor. Af yasasından erken emeklilik yasasına birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği merak ediliyor. Peki, EYT, Af yasası, 3600 ek gösterge, nafaka, hal yasası Meclis'e gelecek mi? İşte son durum... HABERİN DEVAMI

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