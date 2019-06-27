Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde neler var sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Başkan Erdoğan'ın 30 Mayıs'ta açıkladığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki düzenlemelere ilişkin ilk yargı paketinde son aşamaya gelindi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, önceki gün Erdoğan'a sunduğu yargı paketinin hafta sonuna kadar Meclis'e gelmesi bekleniyor. Meclis tatile girmeden çıkarılması planlanan ve 60-65 maddeyi bulacak taslaktaki düzenlemeleri haberimizde derledik. Adil bir nafaka sistemi kurulmasını hedefleyen düzenleme ile binlerce mahkûmun beklediği infaz sistemi değişikliği "seçimden yeni çıkıldığı ve yeni bir tartışma ortama doğmaması" için önümüzdeki yasama dönemine bırakıldı. Peki Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde neler var? Af yasası çıkacak mı? Yargı reformunda nafaka düzenlemesi ve af var mı?