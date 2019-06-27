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  • 27.06.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 18:03

? Yargı reformunda ve ? 'nde neler var?

'nde neler var? ? Yargı reformunda ve ? Yargının yeni yol haritası niteliği taşıyan taslak paketle, istinafa çekidüzen verilirken, hâkim savcılara coğrafi teminat getiriliyor. Büyük tepki çeken çocukların icradan teslimi uygulaması kaldırılıyor. Cumhuriyet Davası'nda tartışılan beş yılın altındaki cezaların istinafta kesinleşmesi ve Yargıtay yolunun kapalı olması düzenlemesi değişiyor. İfade özgürlüğüne ilişkin davalarda kanun yolu güvencesi arttırılarak ilgili kararlar istinaf sonrası Yargıtay tarafından incelenebilecek.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde neler var sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Başkan Erdoğan'ın 30 Mayıs'ta açıkladığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki düzenlemelere ilişkin ilk yargı paketinde son aşamaya gelindi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, önceki gün Erdoğan'a sunduğu yargı paketinin hafta sonuna kadar Meclis'e gelmesi bekleniyor. Meclis tatile girmeden çıkarılması planlanan ve 60-65 maddeyi bulacak taslaktaki düzenlemeleri haberimizde derledik. Adil bir nafaka sistemi kurulmasını hedefleyen düzenleme ile binlerce mahkûmun beklediği infaz sistemi değişikliği "seçimden yeni çıkıldığı ve yeni bir tartışma ortama doğmaması" için önümüzdeki yasama dönemine bırakıldı. Peki Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde neler var? Af yasası çıkacak mı? Yargı reformunda nafaka düzenlemesi ve af var mı?

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