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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 10:33

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. , yeni askerlik sisteminin önemine işaret ederek, "Yeni hükümet sistemimizin 1. yılında böylesi önemli bir değişimin gerçekleşmesi takdire şayandır." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni askerlik sisteminin hayırlı olması temennisinde bulundu. Sistemin önemine işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Daha etkin ve daha güçlü bir ordunun temellerini teşkil edecek olan yeni askerlik sistemimiz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olsun. Yeni hükümet sistemimizin 1. yılında böylesi önemli bir değişimin gerçekleşmesi ise ayrıca takdire şayandır."

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