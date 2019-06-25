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  • 26.06.2019 09:01
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 17:22

alt gelir grubu açıklandı

10 bin lira peşinat ve ! TOKİ yeni Türkiye geneli konut projeleri listesi yayımladı! TOKİ Türkiye geneli satış listesi güncellendi. Yeni listede sadece 10 bin lira peşinat ve 376 lira taksitle satılan yeni konut projeleri yer aldı. TOKİ konutları iki yöntem ile satışa sunulmakta olup orta gelir grubu ve üst gelir grubu konutları başvuru önceliğine göre satılmaktadır. Alt gelir grubu konutlar ise kura yöntemi ile satılır.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 1 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 26 Haziran 2019 - 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında açık satışa sunulacak. Ucuz alt gelir grubunun kurasız, başvuru önceliğine göre satışa sunulması işlemine TOKİ açık satış yöntemi adı verilmektedir. Bu yöntemde ucuz konutlar başvuru önceliğine göre satıldığı için ilanların takip edilerek hemen başvuruda bulunulması çok önemlidir.

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