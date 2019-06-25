Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 1 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 26 Haziran 2019 - 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında açık satışa sunulacak. Ucuz alt gelir grubunun kurasız, başvuru önceliğine göre satışa sunulması işlemine TOKİ açık satış yöntemi adı verilmektedir. Bu yöntemde ucuz konutlar başvuru önceliğine göre satıldığı için ilanların takip edilerek hemen başvuruda bulunulması çok önemlidir.