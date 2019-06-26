Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi sonrası terhis olacak askerlere ilişkin olarak, "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte" dedi.



TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız, aksaksız hatta artan bir şiddet ve tempoda sürüyor. Hudutlarımızın güvenliği ile de ilgili hiçbir aksaklık, eksiklik söz konusu değil" ifadelerini kullandı.







ASKERE ALMA KANUNU

Askeralma kanunu hakkında konuşan Akar "TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığına katkı sağlayacağına, anne babaları rahatlatacağına inanıyorum" dedi.