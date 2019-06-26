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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 14:25

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş "" açıklaması

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte." dedi.

Bakanlıktan flaş erken terhis açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sistemi sonrası terhis olacak askerlere ilişkin olarak, "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte" dedi.

TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız, aksaksız hatta artan bir şiddet ve tempoda sürüyor. Hudutlarımızın güvenliği ile de ilgili hiçbir aksaklık, eksiklik söz konusu değil" ifadelerini kullandı.



ASKERE ALMA KANUNU
Askeralma kanunu hakkında konuşan Akar "TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığına katkı sağlayacağına, anne babaları rahatlatacağına inanıyorum" dedi.

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