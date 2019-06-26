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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 12:24

dikkat! Bunu yapana 3 yıl yasak

, herhangi bir ihtiyaçtan dolayı (ev yenilenmesi, kentsel dönüşüm gibi) sını evden çıkardığında 3 yıl boyunca başka bir kiracıya evi kiralayamayacak.

Ev sahipleri dikkat! Bunu yapana 3 yıl yasak

Borçlar Kanunu'na eklenen yeni bir maddeyle "Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski sından başkasına kiralayamaz" denildi.

Yeni maddede şu ifadeler yer aldı:
"Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir. Bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz."

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