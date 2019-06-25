Askerlik 6 aya düştü, sürekli bedelli askerlik geldi! Yeni askerlik sistemi ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak?

Yeni askerlik sistemi ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? TBMM'deki oylamda 335 kabul, 17 ret, 2 çekimser oy çıktı. Geçtiğimiz hafta toplamda 63 madde ile geçici 1. madde kabul edilmiş, gözler bu haftaki Meclis toplantısına çevrilmişti. Merakla beklenen yeni askerlik sistemi ile ilgili müjdeli haber geldi. Yeni askerlik teklifi yasalaştı. Şimdi gözler, askerlik sisteminin ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacağına çevrildi. Peki, Yeni askerlik sistemi ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?

Askerlik süresini 6 aya düşüren ve bedelli askerliği sürekli hale getiren 65 maddelik düzenleme TBMM'de kabul edildi. Meclis'teki oylamada 335 kabul, 17 ret, 2 çekimser oy çıktı. Yoklama ve bakaya kaçağına bir kereye mahsus bedelli hakkı getirildi. Askeralma Kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Başkan Erdoğan imzaladıktan sonra yeni askerlik sistemi Resmi Gazete'de yayımlanacak. Daha sonra 6 ayı dolan 130 bin asker terhis olacak.