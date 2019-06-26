Yeni askerlik sistemi Resmi Gazete'de | İşte tüm detaylarıyla yeni askerlik sistemi

Askerlikte Cumhuriyet döneminin en kapsamlı değişikliğini getiren yasa teklifi, dün TBMM Genel Kurulu'nda 17 ret, iki çekimser oya karşılık 335 oyla kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni askerlik sistemine dair yasayı Meclis'te kabul edildikten yaklaşık 2 saat sonra onayladı. Yeni askerlik yasası Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni askerlik yasasıyla birlikte askerde 6 ayı doldurmuş olan yaklaşık 105 bin er ve erbaş terhis edilecek. İşte yeni askerlik sistemine dair merak edilen tüm detaylar...

26.06.2019 09:40 - Son Güncelleme: 26.06.2019 09:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





