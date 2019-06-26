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Yeni askerlik sistemi Resmi Gazete'de | İşte tüm detaylarıyla yeni askerlik sistemi

Askerlikte Cumhuriyet döneminin en kapsamlı değişikliğini getiren yasa teklifi, dün TBMM Genel Kurulu'nda 17 ret, iki çekimser oya karşılık 335 oyla kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni askerlik sistemine dair yasayı Meclis'te kabul edildikten yaklaşık 2 saat sonra onayladı. Yeni askerlik yasası Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni askerlik yasasıyla birlikte askerde 6 ayı doldurmuş olan yaklaşık 105 bin er ve erbaş terhis edilecek. İşte yeni askerlik sistemine dair merak edilen tüm detaylar...

26.06.2019 09:40 - Son Güncelleme: 26.06.2019 09:40
Yeni askerlik sistemi Resmi Gazete'de | İşte tüm detaylarıyla yeni askerlik sistemi

Zorunlu askerlik süresini altı aya indiren yasa yaklaşık 130 bin askere erken tezkere yolunu açtı, 460 bin bakaya ve yoklama kaçağına da bir defaya mahsus kurasız bedelli askerlikten yararlanma hakkını getirdi.

Yeni askerlik sistemi Resmi Gazete'de | İşte tüm detaylarıyla yeni askerlik sistemi


Bir aylık temel eğitimle bedelli askerlik için peşin ödenecek miktar ise 31 bin lira olarak belirlendi.

Yeni askerlik sistemi Resmi Gazete'de | İşte tüm detaylarıyla yeni askerlik sistemi


Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra 1927'da düzenlenen askerlik modeli, 92 yıl sonra Cumhuriyet döneminin en kapsamlı değişikliğine uğradı.

Yeni askerlik sistemi Resmi Gazete'de | İşte tüm detaylarıyla yeni askerlik sistemi


İşte yeni sistemdeki değişiklikler
Yeni yasaya göre erbaş ve erler için hizmet süresi 12 aydan 6 aya indi.

Yeni askerlik sistemi Resmi Gazete'de | İşte tüm detaylarıyla yeni askerlik sistemi

Asteğmen rütbesindeki yedek subaylar ile 'astçavuş' rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yeni giren yedek astsubaylar 12 ay maaşlı hizmet yapacak.

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