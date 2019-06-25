Yeni akerlik sistemi son dakika... Milyonlarca vatandaş yeni askerlik sistemi ile ilgili Meclis'ten gelecek habere kilitlendi. Bilindiği üzere, yeni askerlik sistemi ile askerlik süresi 6 aya düşecek ve bedelli askerlik kalıcı hale gelecek. Yeni askerlik sisteminde 61, 62 ve 63. maddeleri ile geçici 1. maddesi kabul edilmişti. Askerlik sisteminin yasalaşması ile birlikte şu an görevde olan ve 6 ayını dolduran askerlerde terhis olacaklar. Peki, askerlik sistemi yasalaştı mı? Yeni askerlik sistemi son durum nedir? Askerlik 6 aya düştü mü? İşte yeni askerlik sisemi ile ilgili tüm detaylar...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Askeralma Kanun Teklifi geçtiğimiz günlerde Meclis gündemine gelmiş, 30'ar 30'ar olmak üzere toplam 60 madde kabul edilirken son olarak üçüncü bölümünde yer alan 61, 62, 63. maddeleri ile Geçici 1. maddesi de oylandı ve kabul gördü.

Yeni düzenleme neticesinde yoklama kaçaklarından bakayalara, tek tip askerlik süresinden bedelliye kadar geniş ve kapsamlı değişikliklere imza atılacak.

Askerlik yasası henüz onaylanmadı. Perşembe günü TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, birleşimi 25 Haziran Salı günü toplanmak üzere kapattı. Salı günü Meclis toplanacak ve yeni askerlik sistemi konusu gündeme gelecek. Kanun teklifinin 64. ve 65. maddeleri ile teklifin tümü Salı günü onaylanması bekleniyor.

Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça aktarmaya devam edeceğiz.

Peki, erken terhis ve yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte cevabı...