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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 15:11

Son dakika: 'de kritik buluşma! , Savunma Bakan vekiliyle görüştü

Son dakika haberi... Milli , 'deki Zirvesi'nde, Savunma Bakanı vekili ile bir araya geldi. Esper'in ABD Savunma Bakanı Vekili olarak atanmasının ardından ilk kez bir araya gelen ikilinin, Türkiye-ABD arasındaki iş birliği ve başta olmak üzere güvenlik konularını ele almaları bekleniyor.

Brüksel'de kritik buluşma!

Milli , 'deki Zirvesi'nde, Savunma Bakanı vekili ile bir araya geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Akar ve Esper, ana karargahta ikili bir görüşme gerçekleştiriyor.

Esper'in ABD Savunma Bakanı Vekili olarak atanmasının ardından ilk kez bir araya gelen ikilinin, Türkiye-ABD arasındaki iş birliği ve başta olmak üzere güvenlik konularını ele almaları bekleniyor.

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