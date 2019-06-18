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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 02:32

'li KK'lı 'ı savunayım derken rezil oldu!

adayı katıldığı bir televizyon programında, bir skandala daha imza attı. İmamoğlu, " içeride. Sayın Demirtaş suçlu mu? Benim bildiğim mahkemesi devam ediyor." dedi. Gerçekte ise Eski Eş Genel Başkanı , silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 4 yıl 8 ay, ise 3 yıl 6 ay hapisle cezaları kesinleşmişti.

adayı katıldığı bir televizyon programında KK'lı 'ı savunayım derken rezil oldu. Ekrem İmamoğlu katıldığı bir televizyon programında " içeride. Sayın Demirtaş suçlu mu? Benim bildiğim mahkemesi devam ediyor. Kararı çıkmadı daha, yargılaması hala devam ediyor." dedi.

Gerçekte ise Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 4 yıl 8 ay, ise 3 yıl 6 ay hapisle cezaları kesinleşmişti.

'ı savunayım derken rezil oldu.

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