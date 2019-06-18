Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırm, Tokatlılar ile bir araya geldi. Binali Yıldırım'a burada yoğun sevgi gösterisinde bulunuldu.

SAMİMİYETİN KARESİ!

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Tokatlılar tarafından 'Kanka hoş geldin' pankartıyla karşılandı. Bu kare 'samimiyetin karesi' olarak değerlendirildi.

"SÖZLER VERİLDİ, DUALAR EDİLDİ"

Yıldırım o anları sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Yıldırım, "Yeşilırmak havzasının bereketli topraklarının güzel şehri, 6 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tokat'ın güzel insanlarıyla birlikteyim. Sözler verildi, dualar edildi; 23 Haziran'a hazırız inşallah!" ifadesine yer verdi.