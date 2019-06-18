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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 02:06

'a sevgi seli O pankart dikkat çekti

'nın Başkan adayı , Tokatlılar ile bir araya geldi. 'a burada yoğun sevgi gösterisinde bulunuldu. Programda bir pankart ise dikkat çekti.

'nın Başkan adayı , Tokatlılar ile bir araya geldi. 'a burada yoğun sevgi gösterisinde bulunuldu.

SAMİMİYETİN KARESİ!
Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Tokatlılar tarafından 'Kanka hoş geldin' pankartıyla karşılandı. Bu kare 'samimiyetin karesi' olarak değerlendirildi.

"SÖZLER VERİLDİ, DUALAR EDİLDİ"
Yıldırım o anları sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Yıldırım, "Yeşilırmak havzasının bereketli topraklarının güzel şehri, 6 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tokat'ın güzel insanlarıyla birlikteyim. Sözler verildi, dualar edildi; 23 Haziran'a hazırız inşallah!" ifadesine yer verdi.

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