Binali Yıldırım Ordulular buluşması sonrasında soruları yanıtladı. Ortaya çıkan tartışma öncesi buluşma skandalı ile ilgili konuşan Yıldırım "Görüşmeleri gayri ahlaki, gizlenmesi felakettir" diye konuştu.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar;



"GÖRÜŞMELERİ GAYRİ AHLAKİ, GİZLEMELERİ FELAKETTİR"

"Rakibimizin danışmanlarıyla birlikte yapılacak programın moderatörüyle programdan önce bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durum. Bunun gizlenmesi ise felakettir.

"BANA KÜÇÜKKAYA'DAN YÜZ YÜZE GÖRÜŞME TALEBİ GELMEDİ"

Madem bir yayın var beraber bir yayın var. İki aday var. Bir adayla görüşüp konuşulması, diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

"AÇIKÇA EŞİTSİZLİK SÖZ KONUSUDUR"

Bana Küçükkaya'dan yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Önemli olan orada görüşülmesi, bana bir teklif gelmemesi ve bunun gizlenmesi açıkça bir eşitsizlik ve gayri ahlaki bir durumdur.

"İMAMOĞLU'NA BURADAN SESLENİYORUM: NEDEN GİZLEDİN?"

Ben buradan Ekrem İmamoğlu'na, rakibime soruyorum; Böyle bir görüşmeyi neden benimle ve kamuoyuyla paylaşmadınız? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum.