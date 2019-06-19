Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait bir sığınakta yerden havaya omuzdan atılan SA-14 portatif füze bulunduğunu açıkladı.
Pençe Harekâtı'nda flaş gelişme: PKK’ya ait bir sığınakta SA-14 portatif füze bulundu
MSB: Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait bir sığınakta yerden havaya omuzdan atılan SA-14 portatif füze bulundu.
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