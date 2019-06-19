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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 16:35

âtı'nda flaş gelişme: ’ya ait bir sığınakta portatif füze bulundu

MSB: kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden âtı kapsamında terör örgütü ’ya ait bir sığınakta yerden havaya omuzdan atılan portatif füze bulundu.

Pençe Harekâtı’nda SA-14 tipi füze ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden âtı kapsamında terör örgütü 'ya ait bir sığınakta yerden havaya omuzdan atılan portatif füze bulunduğunu açıkladı.


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