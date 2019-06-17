Tarihi canlı yayında buluşan Yıldırım ve İmamoğlu'nun tartışması, nefesleri kesti. Yıldırım, "Ekrem beyin 'Biz oyların yeniden sayılmasına itiraz etmedik' sözleri kocaman bir yalandır" dedi.
Şöyle devam etti: İBB'de verilerin kopyalanması tam bir FETÖ taktiğidir. Belediye, vakıflara kaynak aktaramaz. İmamoğlu bunları ortaya atıp kafa bulandırmak istiyor.
KOCAMAN BİR YALAN
AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım ile CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde ortak canlı yayında karşı karşıya geldi. İki aday, gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde soruları yanıtladı. İşte Yıldırım'ın o açıklamaları:
BENİM oyum, CHP adayına yazılıyorsa bu çalınmadır.
BİZİM tercihimiz oyların yeniden sayılmasıydı, çok çabaladık ancak CHP bize yardımcı olmadı. Bir kere Ekrem Bey şunu söyledi; 'Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik' dedi. Bu kocaman bir yalan.
VERİLERİN yedeklenmesi ayrı bir iştir kopyalamak ayrı bir iştir. İBB'deki veri kopyalama işlemi bir FETÖ taktiğidir. Geçmişte bunu FETÖ yaptı.
BELEDİYE vakıflara kaynak aktaramaz. FETÖ nasıl bir belayı başımıza sardıysa o vakıflar bu belayı yaşamamamız için çalışıyor.
AK Parti belediyeciliği, 25 yıldır İstanbul'a çok hizmet verdi. İstanbul'un gelecek 40 yılının suyu var. 60 milyon metrekare yeşil alan var. 376 kilometre metro ağı var. 32 bin 700 kişi taşınıyordu metroyla bugün 4 milyon 500 kişi taşınıyor.
25 tane ilçe kazanmış AK Parti İstanbul'da. Büyükşehir Belediye Başkanı meclis üyelerinin 180 tanesini kazanmış. Millet İttifakı 130 tane kazanmış. Afişlerde seçimi kaybettik mi diyecektik.
İSTANBUL Avrupa'nın 13. büyük ekonomisi. 500 bin istihdam sağlayacağız. İstanbul'a 1994'ten beri hizmet ediyorum. 4,5 yılda İDO'yu kendi sınıfında dünyada 1 numara yaptım.
İMAMOĞLU ÇELİŞTİ
EKREM İmamoğlu'nun verdiği cevapların daha önceki konuşmalarıyla çelişmesi gözlerden kaçmadı. "60 metrekarelik evde büyüdüm" diyen CHP adayı, mal varlığıyla çelişerek şöyle konuştu:
'ÇALDILAR' diyorlar. Kim çaldı? Bizim yaptığımız veri işlemi çok masum bir işlemdir.
HAKARET etmedim. 'Basitleşmiştir' dedim. Bize Pontuslu dediler buna da cevap verilsin.
İBB seçimi 23 Haziranda yüz binlerce insanın katılımıyla çok güvenli olacak ve itiraza gerek kalmayacaktır.
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, tartışma programının sonunda eşleri ile birlikte fotoğraf çektirdi.
Vatandaşlar canlı yayını böyle izledi.
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