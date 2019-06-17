Cumhur ve Millet ittifakının adayları canlı yayında buluştu. İstanbul'un 1 numaralı koltuğu için yarışan adaylar, sorulara 3'er dakikalık süre içerisinde yanıt verdi. Ancak Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun zaman zaman yaptığı ani çıkışlar dikkatlerden kaçmadı. İmamoğlu, Küçükkaya'nın bile moderatörlüğüne müdahale etmeye kalkıştı. Türkiye'yi ekrana kilitleyen ortak yayında Binali Yıldırım ise her defasında sakinliğini korumayı başardı.

SETA Medya Araştırma Direktörü Dr. İsmail Çağlar, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun beden dillerini değerlendirdi. İşte Çağlar'ın sözleri...

İMAMOĞLU GAZETECİLERLE TOKALAŞMAKTAN KAÇINDI

Beklendiği gibi iki aday da aileriyle birlikte geldi. Bu Amerika'da yapılan bu tarz tartışmalarda en sık anılan örneklerdir. Bu durumda iki aday da uygun davranışı sergilemiş oldu.

Binali Yıldırım, Lütfi Kırdar'a gelip aracından indiğinde gazetecilerle tokalaştı, Ekrem İmamoğlu ise tokalaşmaktan kaçıncı ve hızlı adımlarla içeriye girdi.

İMAMOĞLU UYKUSUZ VE YORGUNDU

Bu tür tartışmalarda adayların kılık kıyafet seçimi, renk seçimi, dinlemiş olup olmadıkları, ciltlerinin nasıl gözükdüğü de dikkat edilir ve incelenir. İmamoğlu, uykusuz ve yorgun gibiydi. Özellikle gözleri ve çevresi. Fakat bu gözlükten de olabilir. Malumunuz CHP adayı gözlük kullanıyor. Bu yine de ekibi açısından kötü bir sınavdır. Çünkü İmamoğlu'nun gözlüğüne yansıyan kamera ışığının teknik ekip tarafından engellenmesi gerekiyordu.

İMAMOĞLU AGRESİF, YILDIRIM SAKİNDİ

Yayının en başında herkes gergindi. Sonra gerginlik Binali Yıldırım'da azaldı. Yavaş yavaş yayın ilerledikçe, ilk kısımlar geçildikçe Binali Yıldırım kendi doğal halini göstermeye başladı. CHP adayından sonra en gergin olanlardan biri de İsmail Küçükkaya'ydı. Çünkü bir taraftan taraf tutmak çabası içerisindeydi, öbür taraftan da "tarafız olma" baskısını hissediyordu. Ekrem İmamoğlu'nun çalışılmış bir beden dili var, bunu da ekrana yansıttı. Jestlerini-mimiklerini kullanmasından, el-kol hareketlerinden, oturuşu-duruşundan, rakibini dinlerken verdiği tepkiden ortaya koydu. Yıldırım, CHP adayını sıkıştırdıkça bu beden dili agresifliğe dönüştü. Binali Yıldırım ise dün nasılsa bugün de öyleydi. Esprileriyle ve gülümsemeleriyle her zamanki tavrını yansıttı.