Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu canlı yayını sonrası sosyal medyadan ortak tepki: İmamoğlu "fos" çıktı
Birçok kanalda ortak yayınlanan buluşmada Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde soruları yanıtladı. Türkiye'nin ekranlara kilitlendiği buluşma sosyal medyada çok konuşuldu. İşte dikkat çeken tepkiler...
17.06.2019 11:35
- Son Güncelleme: 17.06.2019 11:42
Tüm kanallarda ortak yayınlanan buluşmada AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde soruları yanıtladı. Türkiye'nin ekranlara kilitlendiği buluşma sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcılarının ortak kanısı "İmamoğlu fos çıktı" oldu.
DİĞER GALERİLER