Şuan askerde olan ve askere gitmek üzere olan binlerce kişi yeni askerlik sistemini merak ediyor. Konuyla ilgili AK Parti'den son dakika açıklaması geldi. Yasa teklifinin bu haliyle onaylanması halinde silah altında 6 ayını dolduran 130 bin civarında asker erken terhis edilecek. Konuyla ilgili zaaf oluşturmaması için kademeli olarak terhislerin yapılacağı yönünde yorumlar yapılıyordu. Merak tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu. Başkan Erdoğan: ''Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir'' dedi. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman onaylanacak? Uzun dönem askerler terhis edilecek mi? İşte merak edilen soruların cevabı…