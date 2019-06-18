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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 10:02

? askerler terhis edildi mi? Yeni yaşı ve ücreti ne oldu?

Yeni askerlik sistemi ile ilgili Meclis mesaisi başlıyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta yeni askerlik sisteminin ilk iki maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Ancak TBMM'nin haftalık izne girmesinin ardından gözler bu hafta ki oturuma çevrildi. 130 bin asker, terhis olmak için bu yasanın çıkmasını bekliyor. 240 bin gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarı Bakanlık tarafından belirlenecek. Peki, bedelli askerlik nasıl olacak, yaş sınırı kalkıyor mu? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Şuan askerde olan ve askere gitmek üzere olan binlerce kişi yeni askerlik sistemini merak ediyor. Konuyla ilgili AK Parti'den son dakika açıklaması geldi. Yasa teklifinin bu haliyle onaylanması halinde silah altında 6 ayını dolduran 130 bin civarında asker erken terhis edilecek. Konuyla ilgili zaaf oluşturmaması için kademeli olarak terhislerin yapılacağı yönünde yorumlar yapılıyordu. Merak tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu. Başkan Erdoğan: ''Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir'' dedi. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman onaylanacak? Uzun dönem askerler terhis edilecek mi? İşte merak edilen soruların cevabı…

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