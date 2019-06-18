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  • Son Güncelleme: 18.06.2019 16:13

Son dakika: yazarı 'a olayında flaş gelişme

Son dakika haberi... gazetesi yayın kurulu üyesi ve yazarı Murat Alan'ı darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Murat Alan'a saldırı olayında flaş gelişme

gazetesi yayın kurulu üyesi ve yazarı 'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 14 Haziran'da Gaziosmanpaşa'da cuma namazı için evinden çıkan Alan'a, bıçak ve beyzbol sopasıyla ya ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

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