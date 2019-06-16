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  • Son Güncelleme: 17.06.2019 00:29

ve canlı yayında soruları yanıtladı

23 Haziran İstanbul seçimleri için geri sayım başladı. Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı canlı yayında soruları yanıtladı.

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu soruları yanıtladı

Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı ortak canlı yayında soruları cevapladı. 23 Haziran İstanbul seçimi öncesinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi.

ADAYLAR PROJELERİNİ AÇIKLADI

İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yaptığı buluşma Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Yıldırım ve İmamoğlu İstanbul seçimine bir hafta kala projelerini açıkladı.

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