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  • 16.06.2019 22:16
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 22:16

adayı canlı yayında da yalanı elinden bırakmadı

gecesi canlı yayında açıklamalar yapıp fark 29 bin diyen adayı İmamoğlu, milyonların gözü önünde yalan söyledi. İmamoğlu, onca belgeye rağmen söylediklerini inkar etti...


Yalanlarıyla ün salan adayı , Cumhur İttifakı adayı ile çıktığı ortak yayında da yalanı elinden bırakmadı. CHP adayı İmamoğlu, İstanbul lerine yönelik yaptığı açıklamada "Ben fark 29 bin demedim, 24 bin dedim" ifadelerini kullandı.


İşte İmamoğlu'nun o açıklaması:
'Açılan oylar yüzde 98.8'e geldi. Ne olduysa sayın Yıldırım 'Ben seçimi kazandım' dedi. Tam saat 23.25'de açıklama yapıldı. Ne tesadüf ki AA yayını kesti. Sayın İl Başkanı adına açıklama yaptı. "Biz 30 bin 86 sandığa göre 3 bin 870 oyla seçimi kazandık" dedik. Ondan yaklaşık 2 saat önce biz dedik ki 'Hayır bir seçimi kazandık' dedi. Başkanı bizi teyid eden açıklama yaptı. Tutanak burada. 24 bin 57. Şunu unutmamaları lazım. Birkaç aşaması var oy sayımın 23 bin 57 ile başlayan süreç günün sonunda 13 bin 29'a indi.'



AK PARTİ BAŞKAN ADAYI YILDIRIM DÜZELTTİ
Binali Yıldırım ise Ekrem İmamoğlu'nun o geceki açıklamasına gönderme yaparak doğru rakamları verdi.
'Olayları çarpıtmanın gereği yok. İsmail Bey, halka konuşuyorum. Aradaki nihai fark 13 bin 729. Başlangıçta 29 bin 504 küsür. Kaldı ki Ekrem Bey ilk açıklamasını akşam 9'da yaptı. '9 puan öndeyiz' dediği açıklama. Benim ilk açıklamam 11.25'tir. Eldeki bilgilere göre 'biz seçimi kazandık' dedi.'

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