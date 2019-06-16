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  • Son Güncelleme: 16.06.2019 21:04

'li , 'e ateş püskürdü! Hani 'her şey çok güzel' olacaktı?

lerinin ardından belediye başkanlığı koltuğunu oturduğundan bu yana bir icraatte bulunmayan 'li Başkanı 'e bir tepki de CHP'li gazeteci 'dan geldi. Dündar yaptığı paylaşımla isyan ederken, 'de karşılaşılan manzara ise Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? dedirtti.

CHP'li Dündar bile isyan etti! Hani 'her şey çok güzel' olacaktı?

'nin yönettiği 'deki içler acısı durum devam ediyor. lerinin ardından belediye başkanlığı koltuğunu oturduğundan bu yana bir icraatte bulunmayan CHP'li Başkanı 'e bir tepki de CHP'li gazeteci 'dan geldi.

Gazeteci Uğur Dündar, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i etiketleyerek bir paylaşımda bulundu. Uğur Dündar, "Böyle bir rezalet görmedim. Çeşme-Ilıca'daki evimizin bulunduğu sokak aylardır kazılı durumdaydı. Toz topraktan kaçıp bir hafta sonra geldiğimizde bir de ne gömelim? Sokağın girişi de çıkışı da taş yığınlarıyla kapatılmamış mı? Arabamızla kalakaldık!" ifadesini kullandı.

Fakat Dündar, CHP'li 'ni eleştirince linç yemeye başladı ve tweeti silmek zorunda kaldı. CHP'li bir ismin bu şekilde CHP'li yönetime tepki göstermesi ise "Hani her şey çok güzel olacaktı?" dedirtti.

Bol keseden atılan hiçbir vaatin yerine getirilmemiş olması ise akıllara CHP'nin adayı 'nu getirdi. Her defasında boş vaatlerde bulunan ve yalan siyasetine başvuran CHP adayı eğer seçilirse 'İstanbullular her gün bu hayal kırıklığını yaşayacaktır' yorumları yapıldı.

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