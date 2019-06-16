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  • Son Güncelleme: 16.06.2019 23:03

Moderatör kimdir? İsmail Küçükkaya aslen nereli ve kaç yaşında?

İstanbul seçimlerine bir hafta kala Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak yayında soruları yanıtlayacak. Canlı yayının moderatörlüğünü yapacak. Şimdi vatandaşlar “” sorusuna yanıt arıyor.

İsmail Küçükkaya kimdir?

İstanbul seçimleri için geri sayım başladı. Seçime bir hafta kala iki aday canlı yayında bir araya gelecek. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayınının moderatörlüğünü ise İsmail Küçükkaya yapacak. Peki, İsmail Küçükkaya kimdir? İşte cevabı...

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü. Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

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