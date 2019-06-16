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  • 16.06.2019 22:47
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 22:47

'dan İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıran soru: Verileri kopyalama talimatını neden verdin?

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı , ’nin adayı ’na belediyenin önemli verilerinin kopyalanması talimatını neden verdiğini sordu. 23 Haziran İstanbul seçimi öncesinde iki adayın katıldığı ortak yayında bu soruya cevap veren CHP adayı İmamoğlu, verdiği talimata karşın söyledikleriyle kendi kendini bir kez daha yalanladı. Öte yandan Yıldırım yapılan bu işlemin bir işlemi olduğunu hatırlatarak,”Veri işleme işi bir FETÖ taktiğidir” dedi.


adayı , ilk icraat olarak yangından mal kaçırırcasına 'nin kayıtlarını ve verilerini kopyalamaya çalışmıştı. Ortak canlı yayında tarafından sorulan bu soruyu yanıtlayamayan İmamoğlu, saldırgan bir tutumla Binali Yıldırım'ın bu konu hakkındaki açıklamalarını çarpıtarak eksik bilgi verdi.

VERİ İŞLEME İŞİ BİR FETÖ TAKTİĞİDİR
Binali Yıldırım İBB'nin kayıtlarını ve verilerini kopyalamaya çalışan İmamoğlu'na cevap verdi. Yıldırım yedekleme ve kopyalamanın farklı işler olduğunu hatırlattı ve İBB'nin verilerinin iki yerde tutulduğunu belirtti. Yıldırım yapılan bu işlemin bir işlemi olduğunu hatırlatarak,"Veri işleme işi bir FETÖ taktiğidir" dedi.

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım veri kopyalama olayıyla ilgili, "Vatandaşlarımız bilsin, teknoloji ile aram iyidir. Veri yedekleme ile kopyalama ayrı iştir. İstanbul'un verileri yedekleniyor hem de iki yerde. Bir bilgisayarınız da bile yedekleme sistemi vardır. Benim söylediğim cümlenin sadece ön kısmını ifade etti. Tabi ki belediye başkanının her şeyi inceleme yetkisi vardır. Ama neden kopyalama ihtiyacı duyuyor. O mahkeme kararı da yanlış dedi. Bu veri kopyalama işi bir FETÖ taktiği, bunu geçmişte onlar yaptı. Üç tane de dışarıdan uzman görevlendirildi. Kozmik odalara dışarıdan aday tahin edip görev veremezsiniz" ifadelerini kullandı.



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