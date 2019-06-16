CHP adayı Ekrem İmamoğlu , ilk icraat olarak yangından mal kaçırırcasına İBB 'nin kayıtlarını ve verilerini kopyalamaya çalışmıştı. Ortak canlı yayında Binali Yıldırım tarafından sorulan bu soruyu yanıtlayamayan İmamoğlu, saldırgan bir tutumla Binali Yıldırım'ın bu konu hakkındaki açıklamalarını çarpıtarak eksik bilgi verdi.

Binali Yıldırım İBB'nin kayıtlarını ve verilerini kopyalamaya çalışan İmamoğlu'na cevap verdi. Yıldırım yedekleme ve kopyalamanın farklı işler olduğunu hatırlattı ve İBB'nin verilerinin iki yerde tutulduğunu belirtti. Yıldırım yapılan bu işlemin bir FETÖ işlemi olduğunu hatırlatarak,dedi.

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım veri kopyalama olayıyla ilgili, "Vatandaşlarımız bilsin, teknoloji ile aram iyidir. Veri yedekleme ile kopyalama ayrı iştir. İstanbul'un verileri yedekleniyor hem de iki yerde. Bir bilgisayarınız da bile yedekleme sistemi vardır. Benim söylediğim cümlenin sadece ön kısmını ifade etti. Tabi ki belediye başkanının her şeyi inceleme yetkisi vardır. Ama neden kopyalama ihtiyacı duyuyor. O mahkeme kararı da yanlış dedi. Bu veri kopyalama işi bir FETÖ taktiği, bunu geçmişte onlar yaptı. Üç tane de dışarıdan uzman görevlendirildi. Kozmik odalara dışarıdan aday tahin edip görev veremezsiniz" ifadelerini kullandı.



