AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde canlı yayında bir araya gelecek. Bugün saat 21.00'de başlayacak program, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek. Programda, İsmail Küçükkaya'nın, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na kamuoyunun merak ettiği soruları sorması bekleniyor.

BİNALİ YILDIRIM VE İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN ÖZÜR DİLEYECEK MİSİNİZ?

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayında sorulacak soruları moderatör İsmail Küçükkaya'dan talep ettiğini iddia etti, bu iddia İsmail Küçükkaya tarafından yalanlandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da telefonla bağlandığı canlı yayında, "Binali Yıldırım soruları istemedi. Eğer Adayımız böyle bir şey söylediyse ben bunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, söz konusu programda Binali Yıldırım ve İsmail Küçükkaya'dan özür dileyecek mi?

SUYUN YÜZDE 15 İNDİRİMLİ OLMASINA NEDEN KARŞI ÇIKTINIZ?

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'da suyun yüzde 15 indirimli olmasına karşı çıktığı basına yansımıştı.

ŞAHAN: "İSKİ'DEN GELEN TEKLİF İNDİRİMİYLE BİRLİKTE SUDA YÜZDE 15 İNDİRİM YAPIYORUZ. İSTANBULLULARA HAYIRLI OLSUN"

İSKİ Genel Kurulu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Eski Meclis üyesi ve AK Parti Grup Eski Sözcüsü Ömer Şahan'ın, 14 Kasım 2018'de İstanbul'da su fiyatlarında yüzde 15 indirime gitme tekliflerini AK Parti grubu olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunduklarını açıkladı. Ömer Şahan, "İSKİ'den gelen teklif indirimiyle birlikte suda yüzde 15 indirim yapıyoruz. İstanbullulara hayırlı olsun" dedi.

BALYALI: CHP GRUBU OLARAK HAYIR OYU VERİYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve CHP Parti Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise, "Bugünkü İSKİ Genel Kurulu'nda 6, 7, 8 ve 9 nolu raporlara CHP grubu olarak hayır oyu veriyoruz" ifadelerini kullandı. İSKİ Genel Kurulu'nun 6 No'lu raporunda, suyun yüzde 15 indirimli olması teklif ediliyor. Ekrem İmamoğlu, suyun yüzde 15 indirimli olmasına neden karşı çıktı?

"MÜDAFA" OLAN SOYADINIZI "İMAMOĞLU" OLARAK MI DEĞİŞTİRDİNİZ?

Ekrem İmamoğlu'nun, "Müdafa" olan soyadlarını "İmamoğlu" olarak değiştirdiği iddia ediliyor. Ekrem İmamoğlu, soyadını neden değiştirdi?

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ HANGİ ÜLKEDEYDİNİZ?

Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Tek yol demokrasi sulh içinde demokrasiye sahip çıkarak bu süreci milletçe tahrik ve taşkınlık olmaksızın aşmalıyız" ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi hangi ülkedeydi?

EŞİNİZİN DARBEYE DİRENEN VATANDAŞLARA YÖNELİK ÇİRKİN PAYLAŞIMLARI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaptığı skandal paylaşımlarda bulundu. Dilek Kaya İmamoğlu'nun, ''Sokaklara dökülen bu halka akıl fikir diliyorum o kadar'' dediği, darbenin bastırılmasının ardından ise, ''Ülkemin beyin ölümü gerçekleşmiştir. Başımız sağolsun'' ifadelerini kullandığı belirlendi.

Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşinin yanında mıydı? Eşinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaptığı paylaşımlarını nasıl değerlendiriyor?

TERÖR ÖRGÜTLERİ PKK VE FETÖ HAKKINDA NEDEN SOMUT AÇIKLAMA YAPMIYORSUNUZ?

CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart seçimleri öncesi ve sonrası terör örgütü PKK ve FETÖ konusunda somut açıklama yapmaması dikkat çekiyor.

CHP adayının, Habertürk Televizyonu'nda, "PKK'ya FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının Türkiye ve İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu?" şeklindeki soruya tatmin edici cevap vermedi.

CHP adayı, söz konusu soruyu anımsatan Kanal 7 Televizyonu muhabirine de tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu, terör örgütleri PKK ve FETÖ hakkında neden somut açıklama yapmıyor?

CANAN KAFTANCIOĞLU NEDEN YANINIZDA DEĞİL?

Yeniden oy sayımının engellenmesi için başvuru üstüne başvuru yapan, sandıkların yüzde 90'nının sayılmasını engelleyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran'da İstanbul seçimlerinin yeniden yapılması kararının ardından CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun yanından gözükmüyor. Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun seçim çalışmalarınızda yanında olmamasını nasıl değerlendiriyor?

BAŞKANLIK MAKAMI KAPISINA X-RAY CİHAZI NEDEN KOYDUNUZ?​

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye binasında bulunan başkanlık makamı kapısına x-ray cihazı konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk defa başkanlık makamı kapısına x-ray cihazı konuldu. Ekrem İmamoğlu, X-ray cihazını neden başbakanlık makamına koymak istedi?

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BİRİNCİ BAŞKAN VEKİLİ VE İKİNCİ BAŞKAN VEKİLİNİN ODALARININ KAPI KİLİTLERİNİ NEDEN SÖKTÜNÜZ?

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, şaibeli şekilde mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda önceki dönemde AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi birinci başkan vekili Ahmet Selamet ve ikinci başkan vekili Göksel Gümüşdağ'ın odalarında özel eşyalar olmasına rağmen kapılarının kilitleri zorla söküldü.

Ayrıca yeni takılan kilitlerin anahtarlarına da CHP adayının ekibi tarafından el konuldu. CHP adayının ekibi, kapı girişinde yer alan "Meclis 1. Başkan Vekili" ve "Meclis 2. Başkan Vekili" yazılarını da söktü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi birinci başkan vekili ve ikinci başkan vekilinin odalarının kapı kilitlerini neden söküldü? Yeni kapı kilitleri neden sahiplerine verilmedi?

OYLARIN YENİDEN SAYILMASINA İTİRAZ ETMEDİĞİNİ NEDEN SÖYLEDİNİZ?​

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk Televizyonu canlı kanalına konuk oldu. CHP adayına sunucu, "Binali bey, geçen hafta dedi ki, 'Bu işin en temiz şekli, bütün oyların yeniden sayılmasıydı' dedi, 'Bunu CHP itirazlarla engelledi' dedi. Niye engellediniz?" diye sordu. CHP adayı ise "Neyi engelledik? Öyle hakkımız yok. Biz itiraz etmedik" iddiasında bulundu. Ekrem İmamoğlu, söz konusu iddiasını neye dayandırıyor?

OYLARIN SAYILMASINA NEDEN İTİRAZ ETTİNİZ?​

CHP'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi oylarının sayımını durdurmak için iki kez İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurduğu tespit edildi.

CHP; 7 ilçede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait oyların sayımını durdurulmasına yönelik İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Kurul, 2 Nisan tarihinde CHP'nin talebini kabul ederek, sayıma başlanmış ise sayımın tedbiren durdurulmasına hükmetti. Ancak ertesi gün, 3 Nisan'da YSK, bu kararı kaldırarak, sayımın sonuçlandırılmasını kararlaştırdı.

CHP, 2 Nisan tarihinde de önce iptal oyların, ardından da İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylarının tüm oylarının yeniden sayılmasına itiraz etti.

CHP'nin söz konusu başvuruları, "Biz yeniden sayıma itiraz etmedik" iddianızı yalanlıyor. CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi oylarının yeniden sayımına neden itiraz etti?

2 NİSAN GECESİ CHP'LİLERİN ÇAĞLAYAN ADLİYESİNE GELEREK OYLARIN YENİDEN SAYILMASINI ENGELLEMESİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

31 Mart yerel seçimlerinde 2 Nisan akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi oyları yeniden sayılırken, mesaileri biten İstanbul İl Seçim Kurulu eski başkanı Hakim Müberra Gürdal ve iki üye hâkimin Çağlayan Adliyesi'ne gelmesi, 5 dakika sonra ise CHP'li heyetin binaya giriş yapması ve ardından oyların yeniden sayımının yasalara aykırı olarak durdurulmasının görüntüleri A Haber Televizyonu'nda yayınlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bulunduğu CHP heyetinin, oyları saydırmamak için İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'la işbirliği hakkında neler söylersiniz?

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA AİT OYLARIN YÜZDE 90'INI NEDEN SAYDIRMASINIZ?

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun, oy hırsızlığının ortaya çıkmasını engellemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı oylarının yüzde 90'nın sayımına izin vermedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na ait oyların sadece yüzde 10'u tekrar sayıldı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu aradaki fark 29 bin 408'den 13 bin 729'a indi.

Binali Yıldırım'ın 15 bin 679 oyunun çalındığı belgelendi. Geriye kalan sandıkların yüzde 90 oyun sayıldığı takdirde oy hırsızlığının tüm boyutlarıyla ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Yüzde 90 oyun yeniden sayılsaydı, 23 Haziran 2019 tarihinde seçim kararı alınmayacaktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait oyların yüzde 90'nını neden saydırmasınız?

"YSK BENİM GÜVENDİĞİM TEK KURUM, SONUNA KADAR GÜVENİYORUM" ŞEKLİNDEKİ SÖZÜNÜZÜ NEDEN İNKAR ETTİNİZ?​

Habertürk Televizyonu'nda, Ekrem İmamoğlu'na, "YSK benim güvendiğim tek kurum, sonuna kadar güveniyorum" şeklindeki sözlerini hatırlatıldı CHP adayı, söz konusu açıklamasını inkar ederek, "Hayır" dedi. Hangi sözünüz doğru?

CNN TÜRK TELEVİZYONU'NDAN 4 KAMERAMANIN KOVULMASI YALANLANMASINA RAĞMEN NEDEN ISRARLA AYNI İDDİANIZI TEKRARLIYORSUNUZ?

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk Televizyonu'nda Ahmet Hakan'la katıldığı programda çekim yapan 4 kameramanın görevine son verildiğini iddia etti. 23 Mayıs tarihinde Sözcü TV'de açıklamada bulunan CHP adayı, "Kardeşim beni çeken kameramanın ne suçu var?" iddiasında bulundu.

CNN Türk Kurumsal İletişim Müdürlüğü, 24 Mayıs tarihinde CHP adayının söz konusu iddiasını yalanladı. Açıklamada; "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı Tarafsız Bölge programının ardından görevli kameramanların işine son verildiği bilgisi doğru değildir. Kurumumuzda görev yapan kameramanlar görevlerinin başındadır. CNN TURK'e hizmet veren Özkan Prodüksiyon'un açıklaması saygıyla duyurulur" ifadelerini kullanıldı.

Programın sunucusu ve Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun da, CHP adayının iddiasını yalanladı.

CHP adayı, 24 Mayıs tarihinde TV 5 Televizyonu'nun canlı yayına katıldı. Programın sunucusu, CHP adayının "Kameraman kardeşlerime de hayırlı işler dilerim. Kolay gelsin işleri ve emekleri. Hep var olsun. İşinden atıldığını duydum mesela. Şok içinde oldum. Bu nasıl anlayış" şeklindeki açıklamasına, "Bugün CNN Türk bunu yalanlayan açıklama yaptı" şeklinde hatırlatmada bulundu. CHP adayı pişkin pişkin, "Neyse hadi öyle olsun" dedi. CHP adayı sabah yalanlanan iddiasını akşam programında gerçekmiş gibi anlattı!..

CHP adayı, 27 Mayıs tarihinde Habertürk Televizyonu'nda aynı yalanı yeniden gerçekmiş gibi sundu. CHP adayı, "Bunu ekrana gösterebilirim di mi? Kameramanlar" ifadesini kullandı ve CNN Türk Televizyonu'nda Ahmet Hakan'la katıldığı programda kendisini yakın çekim yapan 4 kameramanın görevine son verildiğini ima etti.

Habertürk Televizyonu'nda programı sunan Didem Arslan "Efendim. Biz tarafsız ve objektif.." derken, Mehmet Akif Ersoy, "Kameramanlar meselesi yalnız" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine CHP adayı, "Tamam neyse, neyse" ifadelerini kullandı.

Çekim yapan 4 kameramanın görevine son verilmediği yalanlanmasına rağmen neden bu iddianızı tekrar tekrar televizyonlarda söylüyorsunuz?

ŞEHİT İTFAİYE ONBAŞI TANER ÇEBİ'NİN HABERİ, İBB SİTESİNDE YER ALMASINA RAĞMEN NEDEN SİLİNDİĞİNİ İDDİA ETTİNİZ?

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, 29 Nisan tarihinde şehit itfaiye onbaşı Taner Çebi'yi anma törenlerine katıldığını ancak söz konusu anma haberinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinden kaldırıldığını iddia etti.

İmamoğlu, "İnternet sitesinde bizimle ilgili haberleri de sildiler. Hafıza bu ya… 10 gün, 20 gün. Daha acısı. Bir şehid andık. İtfaiye eri şehid olmuş, görevi başında. Gittik onu andık, onu da sildiler" iddiasında bulundu.

CHP adayının söz konusu iddiası gerçeği yansıtmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde, "Şehit itfaiye onbaşı Taner Çebi dualarla anıldı" başlıklı haber yer alıyor. Söz konusu haberin, 29 Nisan tarihinde saat:13.57'de siteye girildiği, CHP adayının da anma törenine katıldığına ilişkin bilgiler ve fotoğraflar yer alıyor.

Söz konusu haberin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer almasına rağmen neden gerçeğe aykırı açıklamada bulundunuz

GENEL SEKRETERİN ÜÇ ARACININ OLDUĞU İDDİASININ YALANLANMASINA RAĞMEN NEDEN BU İDDİANIZI TEKRARLIYORSUNUZ?

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Dr. Hayri Baraçlı'nın 3 arabasının olduğunu iddia etti ve "Bir genel sekreterin 3 arabası olur mu? Yazlık, kışlık, baharlık... Bakın bu israf" iddiasında bulundu.

CHP adayı, "Üç makam arabasıyla gezen, kendisini genel sekreter tanımlayıp devlet memuru olduğunu düşünen zavallılarla derdim var" iddiasında bulundu.

BARAÇLI: MAKAMA TAHSİSLİ BİR ADET ARAÇ VAR

Dr. Hayri Baraçlı; canlı yayında CHP adayını yalanladı ve "Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesiyim. Görevimden ötürü kendime tahsis edilmiş olan müstakil konut bulunmasına karşın hiç oturmadım ve doğduğum ilçe olan Fatih'te de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaklaşık bir kilometre mesafede şahsıma ait apartman dairesinde ikamet ediyorum. İBB başkan adayının iddia ettiği gibi üç aracım olmayıp bulunduğum makama tahsisli bir adet araç ve tahsisli şoför bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

YILDIRIM: YAZLIK, KIŞLIK DEYİNCE HERHALDE RAKİBİM YAZ, KIŞ LASTİĞİYLE KARIŞTIRDI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım,"CHP adayı, 'Genel sekreter için üç tane arabası var. Yazlık, kışlık ve baharlık' dedi. Ben sordum ve merak ettim. Bir tane aracı var, hizmet aracı var. Zaten diyor, çoğu kere kullanmıyorum, çünkü belediyeye oturduğum yer 700 metre. Yürüyerek geliyorum. Yazlık, kışlık deyince herhalde rakibim yaz, kış lastiğiyle karıştırdı. Biliyorsunuz, yazın lastikler kışın değiştiriliyor, farklı lastikler kullanılıyor. Yanlış bilgi vermişler" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Dr. Hayri Baraçlı'nın 3 arabasının yalanlanmasına rağmen neden sürekli aynı iddianızı tekrarlıyorsunuz?

"UYDURMA BİR YEREL GAZETE" DEDİĞİNİZ HABER SİTESİ, YUNANİSTAN'IN HABER KATEGORİSİNDE BİRİNCİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMASINA RAĞMEN ÖZÜR DİLEMEDİNİZ?

CNN Türk canlı yayınında, Yunanistan'da yayın yapan Ethnos adlı gazetenin; 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu hakkında 'Yunan' sıfatını kullanması ve "İstanbul'u fetheden Yunanlı: Ekrem İmamoğlu" başlıklı manşeti konuşuldu.

Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan'a, söz konusu gazete hakkında;"Uydurma bir internet sitesi. Uydurma bir yerel gazete. Uydurma. Araştırsaydınız keşke" ifadelerini kullandı.

"Uydurma bir yerel gazete" dediğiniz Ethnos adlı gazetenin, Yunanistan'da yayın yapan internet siteleri arasında haber kategorisinde birinci olduğu bildirildi. Ethnos isimli internet sitesinin, Yunanistan'da en çok ziyaret edilen 17. internet sitesi olduğu öğrenildi. Söz konusu iddialarınız yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen neden özür dilemediniz?

"UYDURMA" DEDİĞİNİZ VE TANIMADIĞINI İDDİA ETTİĞİ GAZETEYE NEDEN RÖPORTAJ VERDİNİZ?

Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası sırasında Yunanistan'ın ana akım gazetelerinden Ethnos'un tanınmış muhabiriyle bir tam gün geçirdiği, fotoğraflar çektirdiği ve röportaj verdiği ortaya çıktı.

Uydurma dediğiniz ve tanımadığını iddia ettiğiniz gazeteye neden röportaj verdiniz?

"ANLADINIZ SİZ ONU" SÖZÜ KENDİSİNE AİT OLMAMASINA RAĞMEN TEVFİK GÖKSU'YA NEDEN İFTİRADA BULUNDUNUZ?

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun, "CHP'nin adayı nereli? Trabzonlu! Anladınız siz onu" dediğini iddia etti. Ahmet Hakan, İmamoğlu'na, Tevfik Göksu'nun, "Anladınız siz onu" diye bir cümlesinin olmadığını söyledi. İmamoğlu da, Göksu'nun, "Anladınız siz onu" sözünün olduğunu savundu.

Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu'yla programdan sonra videoyu birlikte izlediğini belirterek, "Ve gördük ki: Ben haklıyım! Göksu'nun 'Anladınız siz onu' diye bir cümlesi yoktu" ifadelerini kullandı. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan özür dileyecek misiniz?

ATATÜRK TABLOSUNU KALDIRILDIĞINI NEDEN İDDİA ETTİNİZ?

Ekrem İmamoğlu, kısa süre yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki makam odasına astığı Atatürk tablosunun belediye yönetimi tarafından kaldırıldığını iddia etti.

Belediye binasındaki kamera görüntülerinde, günlerdir tartışma konusu edilen tablonun İmamoğlu'nun ekibinde yer alan özel kalem müdür yardımcısı Kubilay Bayrak ve Basın Danışmanı Murat Ongun'un asistanı Burcu Ciner tarafından belediye görevlilerine taşıtılarak araca yükletip götürüldü. Atatürk tablosu, "Maddi değeri yüksek" denilerek aynı ekip tarafından duvardan indirildi. Ve iki odacıya taşıtılarak İmamoğlu'nun ekibinin aracına yüklendi.

Söz konusu iddianız kamera görüntüleriyle belgelenmesine rağmen neden gerçeği söylemediniz?

İNTERNET SİTESİ İÇİN 3 YILDA HARCANAN PARANIN 80 MİLYON İDDİANIZIN YALANLANMASI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi için 3 yılda harcanan paranın 80 milyon lira olduğunu iddia etti. Tevfik Göksu, "3 yıllık süreçte, toplamda 460 iş kaleminin yapımı ile 36 personelin 3 yıllık maaşlarının yanı sıra lisans ücretleri, teknik ekipman, yazılım geliştirilmesi, eğitimler ve bu kapsamdaki satın almaları da içeren işlerin tamamına ödenen ücreti web sitesine ödenen ücret olarak nitelemek büyük bir yalandır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddianızın yalanlanması hakkında ne düşünüyorsunuz?

BİNALİ YILDIRIM'IN, 3 BİN 700 OYLA KAZANDIĞINA YÖNELİK SÖZÜ OLMAMASINA RAĞMEN AYNI İDDİAYI NEDEN TEKRARLIYORSUNUZ?

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, "Seçimin gecesi Sayın Binali Yıldırım '3 bin 700 oyla kazandım' dedi. Her oyun önemi var" iddiasında bulundu.

Binali Yıldırım ise, "Ben onu (3 bin 700 oyla kazandım) söylemedim. Ben rakam vermedim. Ne söylediğimi biliyorum" ifadelerini kullandı. Binali Yıldırım'ın, 31 Mart gecesi konuşması incelendiğinde, 3 bin 700 oyla kazandığına ilişkin sözlerinin olmadığını açıkça görülüyor. Binali Yıldırım'ın 3 bin 700 oyla kazandığına yönelik iddiaların kaynağı nedir? Gerçeğe aykırı ifadeyi neden tekrarlıyorsunuz?

GOOGLE'A CHP ADAYI YAZILDIĞINDA AK PARTİ'NİN REKLAMI ÇIKTIĞINA YÖNELİK İDDİANIZIN YALANLANMASI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

CHP adayı; "Google'a Ekrem İmamoğlu yazıldığında AK Parti'nin reklamı çıkıyor. Sizin ismimin yayın hakkını mı aldılar" sorusuna, "Doğru. Arkadaşlarım tespit ettiler" iddiasında bulundu. Google'a CHP adayının ismi girildiğinde söz konusu iddianın da yalan olduğunu açıkça görülüyor. Binali Yıldırım'dan özür dileyecek misiniz?

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE TEK TİP YEMEK ÇIKMADIĞINI NEDEN SÖYLEDİNİZ?

CHP adayı, Saraçhane'deki ilk gününde 'antrikot' yalanına başvurduğunuz iddia ediliyor. Kurgu görüntülerde, çay ocağına yemekhaneymiş gibi bir havayla giren İmamoğlu'nun mönüde hangi yemek olduğunu sorması üzerine çaycı 'personele musakka, İmamoğlu'na ise antrikot' hazırlandığını iddia ediyor. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın tüm binalarında Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuğa oturduğu 27 Mart 1994'ten beri başkan ve personele aynı yemek servis ediliyor. Bu iddianızın gerçeğe aykırı olmasına rağmen özür dilemiyorsunuz?

EK BÜTÇE YAPMAK İÇİN ÜÇ KEZ BELEDİYEYE AİT ARSA VE BİNALARI SATTINIZ?​

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ek bütçe yapmak için üç kez belediyeye ait arsa ve binaları sattığı, belediyenin 79 milyon 195 liralık varlığını elden çıkardığı tespit edildi. 350 bin kişinin yaşadığı Beylikdüzü'nün bütçesini yönetemeyen ilçe belediye başkanının 16 milyonluk dünya kentine talip olması eleştiriliyor. Üç defa ek bütçe neden yaptınız?

GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN İFADESİYLE BUGÜNÜN ATATÜRK'Ü MÜSÜNÜZ?

YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından paylaşımlarda bulunan Gökhan Özoğuz, CHP adayı için, "Bugünün Atatürk'ü" ifadelerini kullandı.

Gökhan Özoğuz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından,"10 Kasım 1938'ten bu yana ilk defa bir siyasi; Duruşu, Doğruluğu ve İleri Görüşü ile Atatürk den sonraki sancağı eline almıştır! Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için; ilklerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile "Bugünün Atatürk'üdür kendisi!" ifadelerini kullandı.

Gökhan Özoğuz'un şahsınızı Mustafa Kemal'e benzetmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

OKAN BAYÜLKEN'İN SÖZ KONUSU AÇIKLAMALARINDAN RAHATSIZ OLDUNUZ MU?

Okan Bayülgen, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu programına çıkardı ve "Sizinle ilgili çok araştırmalar yapıldı. Devletin… Ben şunu düşünmeye başladım. Eğer siyasi kimliğinize bütün saygımla söylüyorum ama biraz da dostça şunu sormak istiyorum. Ya bu kadar temiz olmamanız lazım di mi? Yani yaşadım diyebiliyor musunuz? Yani hayır bütün bu kurumlar ve bütün bu insanlar, siyasi muhalifleriniz sizinle ilgili çalışmalarına rağmen aleyhinize kullanılacak bir şey bulamıyorlar. Yani lütfedip kabul ederseniz size dostunuz olarak bir soru sormak istiyorum. Yahu yani sizin yaşadığınız da bir hayat mı?" ifadelerini kullandı. Okan Bayülken'in söz konusu açıklamalarından rahatsız oldunuz mu?

VALİYE HAKARET ETTİKTEN SONRA NEDEN 3 GÜN TATİL YAPTINIZ?

Ekrem İmamoğlu; Ordu-Giresun Havalimanı'nda kendisine refakat eden polislere hitaben 'Bu Vali tam bir it' ifadelerini kullanarak Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret etmesinin ardından Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek'e gittiği ve ailesiyle birlikte tatil yaptığı bildirildi. Seçime sayılı günler kala neden 3 gün Göcek'te tatil yapmak istediniz?

ORDU VALİSİ SEDDAR YAVUZ VE POLİSLERDEN ÖZÜR DİLEYECEK MİSİNİZ?

Ekrem İmamoğlu'nun, kendisine refakat eden polislere hitaben 'Bu sizlik bir durum değildir. Bu Vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin' ifadesi kullandığı ve Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği kamera görüntüleriyle tespit edildi. Ordu Valisi Seddar Yavuz ve polislerden özür dileyecek misiniz?

Kenan Kıran / Sabah