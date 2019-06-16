AHaber CANLI YAYIN

İstanbul seçimleri 23 Haziran tarihinde tekrarlanacak. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayını esnasında vatandaşlar canlı yayını izlemenin yollarını araştırıyor. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayın izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

ORTAK CANLI YAYIN NEREDE?

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu 16 Haziran saat 21.00'de canlı yayında bir araya gelecek ve tüm kanallarda yayınlanacak. Canlı yayın programı Lütfi Kırdar Kongre merkezinde gerçekleştirilecek. Seçim öncesinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında soruları yanıtlayacak.

Çalışmaların neticesinde mutabık kaldıkları bir protokolü paylaşacaklarını aktaran Mahir Ünal, "Öncelikli olarak 23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini şimdiden temenni ediyoruz. 'Hayırlı, uğurlu olsun' diyoruz. Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat saat 21.00'de canlı yayında bir araya geleceklerdir." şeklinde konuştu.

İŞTE 6 MADDELİK MUTABAKAT METNİ

1- Cumhur ittifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet ittifakı adayı Sayın Ekrem Imamoğlu 16 haziran 2019 Pazar günü saat 21:00'da canlı yayında bir araya geleceklerdir.

2- Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacaktır.

3- Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacaktır.

4- Moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracaktır.

5- Canlı yayın Lütfi Kırdar kongre merkezinden gerçekleştirilecektir.

6- Canlı yayın AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir.