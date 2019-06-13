Türkiye İş Kurumu aracılığıyla Çağrı merkezi personeli ve güvenlik görevlisi kadrolarına 1260 personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte ilanlar ve ilanlara başvuru şekli. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılıyor. Çağrı merkezi personeli ve güvenlik görevlisi kadrolarına en az ilkokul mezunu adaylar arasından bin 260 personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte ilanlar ve ilanlara başvuru şekli. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.