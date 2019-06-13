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  • 13.06.2019 16:32
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 16:42

- personeli alımı başvuru şartları! güncel

tarafından en az ilkokul mezunu personel alımları için İŞKUR’un resmi sitesinde bulunan e-şube üzerinden üyelik oluşturarak, şahsınıza ait gerekli bilgileri doldurarak giriş yapabilirsiniz. İŞKUR online web sitesi aracılıyla personel alımlarına devam ediyor. Bu bağlamda güvenlik görevlisi ve personeli alınacağını belirtti. adaylar arasından özek sektöre 543 adet güvenlik görevlisi ve 717 adet alımı yapılacağını bildirdi. Başvuruları devam eden ilanlara müracaat etmek isteyen adayların başvurularını aşağıdaki adımları izleyerek yapması gerekmektedir. İŞKUR ve çağrı merkezi personeli alımı başvuru şartları ve İŞKUR en az ilkokul mezunu güncel detayları

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla Çağrı merkezi personeli ve güvenlik görevlisi kadrolarına 1260 personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte ilanlar ve ilanlara başvuru şekli. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılıyor. Çağrı merkezi personeli ve güvenlik görevlisi kadrolarına en az ilkokul mezunu adaylar arasından bin 260 personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte ilanlar ve ilanlara başvuru şekli. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

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