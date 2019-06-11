İŞKUR 42 bin 612 eleman arıyor! Son dakika İŞKUR iş ilanları listesi

İstihdam seferberliği başlatan devlet, özel sektör işbirliği ile işçi alımlarına tam gaz devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hem devlet kurumlarında hem de özel sektördeki şirketlerde çalıştırılmak üzere iş ilanları yayınlıyor. Bu yıl 576 bin 126 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'un sitesinde 42 bin 612 açık iş ilanı bulunuyor.