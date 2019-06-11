İŞKUR 42 bin 612 eleman arıyor! Son dakika İŞKUR iş ilanları listesi
İstihdam seferberliği başlatan devlet, özel sektör işbirliği ile işçi alımlarına tam gaz devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hem devlet kurumlarında hem de özel sektördeki şirketlerde çalıştırılmak üzere iş ilanları yayınlıyor. Bu yıl 576 bin 126 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'un sitesinde 42 bin 612 açık iş ilanı bulunuyor. Peki İŞKUR hangi kuruma kaç eleman arıyor? İŞKUR iş ilanlarına son başvuru tarihleri ne zaman? İşte İŞKUR'un 42 bin 612 eleman aradığı iş ilanlarının detayları...
11.06.2019 08:52
- Son Güncelleme: 11.06.2019 08:56
İstihdam seferberliği başlatan devlet, özel sektör işbirliği ile işçi alımlarına tam gaz devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hem devlet kurumlarında hem de özel sektördeki şirketlerde çalıştırılmak üzere iş ilanları yayınlıyor. Bu yıl 576 bin 126 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'un sitesinde 42 bin 612 açık iş ilanı bulunuyor.
DİĞER GALERİLER