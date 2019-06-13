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: ’u yönetimine geçireceğiz

Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , canlı yayında soruları cevapladı

İstanbul’u akıllı şehir yönetimine geçireceğiz

Uğur Dündar, 'nin telkiniyle bu yayını yapmaktan vazgeçmiş olabilir.

Genel Başkan Yardımcıları, ortak canlı yayının detayları konuştu. Her adaya 15 soru sorulacak. Her soru içi 3 dakika ayrılacak.

İmamoğlu, Valisi'nden özür dilese daha şık olurdu, bu kadar konuşulmazdı. Görüntüler var.

İstanbul'da o bölgenin insanına en iyi hizmeti ben yaparım. Gidin 'a yollarına bakın havaalanına bakın. Kürt vatandaşımızdan bu seçim daha fazla oy gelecek.

Trafik denetimini tamamen belediyeye devredilmesini daha doğru olacağını düşünüyorum.

İstanbul'u tamamen yönetimine geçireceğiz. 'daki her insanı günlük faaliyetleri hangi işlere ilgisi var, hangi işler iyi gidiyor, neyde sorun var? Bunların bilgisi var ama bunların analiz edip beklentilerini karşılayacak önlemler alınmıyor. Ama akıllı şehir yönetiminde vatandaş size şikayet etmeyecek. Birisi arayıp sorununu demeyecek siz görüp halledeceğiz.

5 yıl içinde trafik sorunu kalmaz. Önceliğimiz trafik. Bazı cezalardan halkın haberi yok.

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