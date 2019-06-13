Binali Yıldırım'dan İstanbullulara 'yeşil koridor' müjdesi

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ATV-AHaber, A News ve A2 ekranlarında soruları yanıtladı. İstanbullulara 'yeşil koridor' müjdesi veren Yıldırım,"Buralarda derelerin üzeri doldu binalar yapıldı, derelerin adı kaldı. Burada yapacağımız şey buradaki Büyükçekmece'den Pendik'e kadar yukarıya doğru yeşil koridorlar. Bu dereleri tekrar meydana çıkaracağız. Hem su akacak hem de insanlar evinden çıkacak millet bahçeleri. Millet bahçelerinden gelecek o koridorlardan yürüyüşe çıkacak. İster kuzey ormanlarına gidecek ister sahile inecek. Bu hat boyunca sahilde gidiyorsun geliyorsun önüne yalı çıktı geçemiyorsunuz. Bunlar olmayacak. Kesintisiz sahilde yürüyüş alanı olacak. Kimsenin mülküne zarar vermeyecek. Sahil herkesin ortak malıdır, kimse ben kapattım diyemez." ifadelerini kullandı
Binali Yıldırım'dan İstanbullulara 'yeşil koridor' müjdesi13.06.2019 00:04
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