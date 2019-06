AHaber CANLI YAYIN

Sandıkta usulsüzlükler nasıl yapıldı? 23 Haziran'da küskün seçmen nasıl sandığa çekilecek? 31 Mart ile 23 Haziran arasında hangi farklar var İstanbullulara müjdeleri neler olacak? Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçime günler kala Atv-A Haber, A News ve A2 ekranlarında düzenlenen canlı yayında soruları yanıtlıyor.

Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

İMAMOĞLU'NUN 'BİNALİ YILDIRIM SORULARI İSTEDİ' YALANI

Çok güzel bir şey söyledin. Benim soru isteme âdetim yok. Hatta ne isteseniz sorun dedim. Benim zihnim çok berrak. Bildiğime bildim derim bilmediğimi bilmiyorum derim. Arkadaş bir yalan söyledi. Yatsı olmadan yalanı ortaya çıktı. Yalanı da hatayı da kabul etmek erdemdir. Tamam kardeşim yalan de ve özür dile bu iş bitsin. Belli olmayan moderatörden ben nasıl soru alabilirim. Yalan ortaya çıktı yoluna devam etti. Özür dile ne kaybedersin ki? İspat et edemezsin. Kimden istedi moderatörden o da çıkıyor ki benden istemedi. Sakin olsun öfke kontrolü önemli bir şey.

Belki bunun piyarcıları kampanya akılları buna bir şey söylüyor oda açıklama yapıyor.

CANLI YAYIN AÇIKLAMASI

Bu arkadaşın bu hevesini de kursağında bırakmayalım, gelsin konuşalım dedim. Uğur Dündar'ı ben teklif ettim. Hem yayın yapılsın diyorlar hem de yandaş televizyonda yaparlar diyorlar. Ben öyle olmadığını ortaya koydum. Ben kim istiyorsa o gelsin dedim.

CHP'NİN TELKİNİ İLE BU YAYINDAN VAZGEÇMİŞ OLABİLİR

Uğur Dündar olsun dedim. Benim için hiç mahsuru yok. Yeter ki bahaneleri kalmasın. Sonra vazgeçti. Neden vazgeçti anlamış değilim. Tam da onun istediği şeyi sağlayacak bir fırsat doğru aslında. Bu fırsatı değerlendirebilirdi. Ama bilemediğimiz bir nedenden dolayı bu yayını yapmaktan vazgeçti. Kendisinin açıklamaları ne kadar kabul gördü ikna edici oldu bilemem. Ben ikna olmadım. CHP'nin telkini ile bu yayından vazgeçmiş olabilir.

İsmail Küçükkaya'yı ben eskiden beri tanırım, ulaştırma muhabiriydi. İsmail Küçükkaya kendi işini yapmaya çalışan ama düşüncesi de bilinen bir arkadaşımız.

CANLI YAYIN NASIL OLACAK?

Genel Başkan Yardımcıları bugün detayları konuştu. Her adaya 15 soru sorulacak. Her soru içi 3 dakika ayrılacak. İsmail Küçükkaya isminde her iki tarafta mutabık kaldı. Bu programın bir özelliği herhangi bir televizyon kanalının logosuyla yaılmayacak bir stüdyoda yapılacak. Biz de söz ağızdan çıkar karşı tarafta karar değişikliği olursa bunu bilemem. Soru sordu soru hoşumuza gitmedi onu gözden uzaklaştırmak unutturmak benim yapacağım bir şey değil yapmam. Ama CHP adayının öyle bir huyu var. O diyebiliyor. Ne isterse sorsun biz de sorularına samimiyetle cevap verelim.

CHP ADAYININ VALİYE HAKARETİ

Özür dilese daha şık olurdu, bu kadar konuşulmazdı.

"ORGANİK BİR KAMPANYA YÜRÜTÜYORUZ"

Benim kampanyam başından beri organik kampanya yapacağım dedim. Bu düşüncem devam diyor. Bundan kastım büyük meydanlarda insanlara hitap etmek değil gelişi güzel sokakta karşılaştığım insanlarla sohbet etmek. Tanışıp oturup çay içmek, hatır sormak, kendisini dinlemek. Projelerimizi paylaşmak gibi doğal bir kampanya.

31 Mart sonrası şuna şahit oldum, bizi teskin ediyor insanlar; "Sen memlekete çok iş yaptın. Biz bu işi düzelteceğiz, hiç üzülme başkanım Topal Dursun'un oğlu...' Sanki onlar bu işin sorumlusuymuş gibi insanlar bu işten kendilerini sorumlu tutuyorlar aman üzülme sen. Sizin bir kabahatiniz yok ki diyorum ben. Bu iş sandıkta yapılan yolsuzlukla hırsızlıkla bu hale geldi. Asıl siz kusura bakmayın biz sizi bir daha sandığa gitmek zorunda bırakıyorum. Ben buna üzülüyorum.

"MAĞDUR KİM BEN SORUYORUM"

Sandıkta yağılan yolsuzluk nedeniyle iş buraya geldi. Bu çalma işi nereden çıktı. Kardeşim bu çalma işi oyları cebine koyup eve götürecek hali yok ki. Senin oyunu Banu hanıma yazar bu da çalmadır. Bu sonuç değişecek görünüyor. 29'dan 13'e geriledi. 1 milyon daha saysak bizim tarafa geçiyor. Bunu gördü ve hemen müraacat etti, bizim arkamızdan. 5 dakikada karar çıkardı. Bizim arkadaşlarımız kapılarından içeriye giremedi. Sonra YSK'ya gitti iş orada da red gördük. Sonra yeniden sayma işi tamamen gündemden düştü. Mağdur kim ben soruyorum. Mağdur 8 milyon oy kullanan. Bu insanlar tekrar sandığa gidecek. İnsanların planları als üst oldu. Buna ne gerek var. Sayalım...

23 HAZİRAN'DA KÜRT SEÇMENİN TAVRI

Kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. Herkes adaylara bakıp karar verecek. Aynı kişiye oy vermiyorlar. Bu bizim demokrasinin güzelliği. Bölgede HDP ile beraber en fazla olan AK Parti'dir. Bize bölge halkından oy geldi.

KÜRT VATANDAŞIMIZDAN BU SEÇİM DAHA FAZLA OY GELECEK

Bu seçimde de gelecek buna inanıyorum. İstanbul'da o bölgenin insanına en iyi hizmeti ben yaparım. Gidin Diyarbakır'a yollarına bakın havaalanına bakın... Kürt vatandaşımızdan bu seçim daha fazla oy gelecek.