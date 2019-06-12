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  • Son Güncelleme: 12.06.2019 18:00

nde son dakika gelişmesi

Son dakika... , yarın muhalefet partilerini ziyaret ederej hakkında bilgi verecek...

Askere alma kanun teklifinde yeni bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre , TBMM'deki parti gruplarını yarın ziyaret edecek. Akar'ın, MHP grubu ile 15.00'te, İYİ Parti grubu ile 18.00'de görüşeceği öngörülüyor.

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