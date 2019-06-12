Askere alma kanun teklifinde yeni bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'deki parti gruplarını yarın ziyaret edecek. Akar'ın, MHP grubu ile 15.00'te, İYİ Parti grubu ile 18.00'de görüşeceği öngörülüyor.
Askere alma kanun teklifinde yeni bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'deki parti gruplarını yarın ziyaret edecek. Akar'ın, MHP grubu ile 15.00'te, İYİ Parti grubu ile 18.00'de görüşeceği öngörülüyor.
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