Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.06.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 10:28

Son dakika: bu akşam askerlik kanunu görüşmek için toplanıyor

Son dakika haberi... Grubu bu akşam saat 21.00'de AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak toplanacak. Toplantıda yeni askerlik düzenlemesinin ele alınacağı öğrenildi.

Tüm gözler bu toplantıda!

Grubu bu akşam saat 21.00'de AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak toplanacak. Toplantıda askerlik düzenlemesinin ele alınacağı öğrenildi.

AK Parti'de yapılacak kapalı grup toplantısına ve da katılacak. Akar'ın terhis olacak askerlerin TSK'da bir zafiyetine yol açıp açmayacağı konusunda bir sunum yapacak. Muhalefet partilerinden gelen eleştirilerden biri de bedelli askerliğin ücreti de masaya yatırılacak. Son olarak Cumhurbaşkanına verilen muafiyet yetkisi de tekrar görüşülecek.

S-400 VE DOĞU AKDENİZ DE MASADA
ABD Savunma Bakanı Vekili Partick Shanahan, yarın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Türkiye ile ABD arasındaki S-400 krizi konusunda bir görüşme yapacağını açıkladı. Bu görüşme de AK Parti Genel Merkezi'nde masaya yatırılacak. Ayrıca Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de masaya yatırılacağı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: AK Parti bu akşam askerlik kanunu görüşmek için toplanıyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri