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  • 12.06.2019 16:50
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 16:50

Son dakika: merkezli unda 18 şüpheli adliyede

Son dakika haberine göre merkezli 3 ilde düzenlenen unda gözaltına alınan 2'si kadın 18 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve silah dürbünü ele geçirilmişti.

Mersin merkezli operasyon! Böyle getirildiler...
Terörle Mücadele () Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, kırsalda faaliyet yürütmeye çalıştıkları önü sürülen üyelerine yönelik Mersin, ve 'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledi.



Polisin gözaltına alarak sorguladığı 2'si kadın 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sabah saatlerinde Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 4 zırhlı polis otobüsü ile geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Rahat tavırlar sergiledikleri gözlenen DEAŞ zanlıları garaj kısmından adliye içine alındı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve silah dürbünü ele geçirilmişti.

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