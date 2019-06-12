Yeni askerlik sistemi son dakika haberi! Askerler nasıl terhis olacak? Hangi askerler terhis olacak?
Son dakika yeni askerlik sistemi haberi... Yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceği araştırılıyor. Askerlik süresi düştü mü? Konu ile ilgili açıklamalar gündemde yer almaya devam ediyor. Teklife göre Askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde, Milli Savunma Bakanı Akar ve partisinin milletvekillerinin de hazır bulanacağı kapalı grup toplantısına katılacak. 21.00'de yapılacak olan kapalı grup toplantısına Milli Savunma Bakanı Akar da katılacak. Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantıda TBMM Genel Kurulunda görüşülen Askeralma Kanunu Teklifi'nin ele alınacağı öngörülüyor.
Yeni askerlik sistemi son dakika haberi: Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Askerlik süresi 6 aya düştü mü? Milli Savunma Bakanı Hulusi açıklamasında, "Yeni sistemle askerlik kısalacak ve eşitlenecek. Yasa çıkınca silah altındakiler faydalanacak ve erken terhis olacak." demişti. Şimdi gözler teklifin ne zaman kabul edileceğine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde, Milli Savunma Bakanı Akar ve partisinin milletvekillerinin de hazır bulanacağı kapalı grup toplantısına katılacak. 21.00'de yapılacak olan kapalı grup toplantısına Milli Savunma Bakanı Akar da katılacak.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin milletvekilleriyle bu akşam saat 21.00'de kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Akar da katılacak. Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantıda TBMM Genel Kurulunda görüşülen Askeralma Kanunu Teklifi'nin ele alınması bekleniyor.
Yeni sistemin ne zaman hayata geçirileceğine yönelik soru üzerine Bakan Akar, "En kısa zamanda bitireceğiz" karşılığını verdi. "Ramazan bayramından önce yeni sistem yasalaşır mı" sorusu üzerine "Çıkar inşallah" dedi. Askerlik süresine yönelik soru üzerine Bakan Akar, "Herkes için 6 ay yapma şansı var" dedi.
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ SON DAKİKA: ASKERLER NASIL TERHİS OLACAK?
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın edindiği bilgilere göre; yeni askerlik sisteminde kademeli terhis formülü gündeme geldi. Yeni sisteme geçilmesiyle 6 ayı dolduran askerler terhis olacaktı. Bu da 130 bin askerin kışladan ayrılması anlamına geliyor. 130 bin er ve erbaşın kışladan bir anda ayrılması ile ilgili olarak askeriyede aksaklıklar ve güvenlik zafiyeti meydana getirebilir endişesi gündeme geldi.