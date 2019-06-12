Yeni askerlik sistemi son dakika haberi! Askerler nasıl terhis olacak? Hangi askerler terhis olacak?

Yeni askerlik sistemi son dakika haberi: Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Askerlik süresi 6 aya düştü mü? Milli Savunma Bakanı Hulusi açıklamasında, "Yeni sistemle askerlik kısalacak ve eşitlenecek. Yasa çıkınca silah altındakiler faydalanacak ve erken terhis olacak." demişti. Şimdi gözler teklifin ne zaman kabul edileceğine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde, Milli Savunma Bakanı Akar ve partisinin milletvekillerinin de hazır bulanacağı kapalı grup toplantısına katılacak. 21.00'de yapılacak olan kapalı grup toplantısına Milli Savunma Bakanı Akar da katılacak.