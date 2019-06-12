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  • Son Güncelleme: 12.06.2019 18:42

ABD'den 'ye kritik ziyaret

Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales'in, 'yi ziyaret ederek, yabancı teröristlerin ülkelerine geri gönderilmesi ve yargılanması, sınır güvenliği, teröristlerin hareket alanlarının kısıtlanması ve PKK, El Kaide ve DAEŞ ile mücadele konularının ele alınacağı kaydedildi.

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales'in, 'ye ziyaret ederek, birtakım resmi temaslarda bulunacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sales'in Türkiye'ye ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Terörle Mücadele Koordinatörü Sales'in bu hafta içinde Ankara'ya giderek Türk yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.

Görüşmelerde, yabancı teröristlerin ülkelerine geri gönderilmesi ve yargılanması, sınır güvenliği, teröristlerin hareket alanlarının kısıtlanması ve PKK, El Kaide ve DAEŞ ile mücadele konularının ele alınacağı kaydedildi.

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