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  • Son Güncelleme: 18.06.2019 16:49

Yeni yaşı ücreti nasıl olacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde () bugün görüşülen önemli konulardan birisi de yeni askerlik sistemi. Şimdi birçok kişi Meclis'ten gelecek haberlere gözünü çevirdi. 130 bin asker, terhis olmak için bu yasanın çıkmasını bekliyor. 240 bin gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarı Bakanlık tarafından belirlenecek.

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