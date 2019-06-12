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  • Son Güncelleme: 12.06.2019 12:05

Meclis'ten geçti mi, yürürlüğe girdi mi? ?

unda, 'nin kabul edilen grup önerisiyle 'nin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan söz konusu kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan dün yaptığı açıklamada, düzenlemeyi bu hafta yasalaştırmayı hedeflediklerini belirtmişti. Bayramdan önce hem muhalefet hem de AK Parti içinde bazı vekiller teklife ilişkin endişelerini dile getirmiş, bunun üzerine görüşmeler bayram sonrasına kalmıştı. Teklif dün Genel Kurul gündemine gelirken, öncesinde AK Parti yönetimi, CHP ve İYİ parti yöneticileri ile bir araya gelerek teklifle ilgili görüşlerini aldı, ardından da basına kapalı gerçekleştirilen grup toplantısında milletvekillerine sunum yapıldı. Peki Meclis'ten geçti mi, yürürlüğe girdi mi? ?

12 Haziran yeni askerlik yasası son dakika Meclis'ten geçti mi, yürürlüğe girdi mi? Askerler terhis oldu mu? AK Parti'li yöneticiler, gelen talepleri değerlendirilerek, yeni askerlik kanun teklifinde bazı değişiklikler yapılabileceğini söyledi. Ramazan Bayramı'nın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladı. Bugün Meclis gündeminde yer alan konular arasında yeni askerlik sistemi bulunuyor. Birçok kişiyi yakından ilgilendiren yeni askerlik sistemiyle ilgili son gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. "Askerlik yasası Meclis'ten geçti mi, yürürlüğe girdi mi?" soruları bu nedenle merak ediliyor. Peki, Askerler ne zaman terhis olacak? İşte son durum...

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