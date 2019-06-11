Son Dakika Haberi: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bugün görüşeceği en önemli konu, yeni askerlik sistemi olacak. Bayram öncesi çıkması planlanan yasa, partiler arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden ertelenmişti. 130 bin asker, terhis olmak için bu yasanın çıkmasını bekliyor. Yeni askerlik sistemini sabırsızlıkla bekleyenler için açıklamalar peş peşe geldi. Uzun dönem askerlik yapanları da ilgilendiren yeni sistemin yürürlüğe girmesiyle birlikte askerdekiler de terhis olabilecek. İşte yeni sistemle ilgili öne çıkanlar... Bedelli askerlik 240 bin gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarı Bakanlık tarafından belirlenecek. Peki yeni tip askerlik yasası çıktı mı? Askerler son dakika terhis oldu mu? Askerlik 6 aya düştü mü?