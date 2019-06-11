Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme: Haftaya erken terhis

Yeni Askeralma Yasası'nın TBMM'deki görüşmelerine bugün başlanacak. Muhalefetten bir engelleme olmazsa hafta sonuna kadar kanun çıkartılacak.
Yeni sistemde askerlik 6 ay olacak. Halen silah altında olanlardan bu süreyi dolduran erler, hemen terhis edilecek. Bedelli askerlik de sürekli hale getirilecek.
İŞTE YENİ SİSTEM
İSTEYEN herkes bedelli yapabilecek.
TEMEL eğitim 1 ay, ustalık 5 aya inecek.
6 AYI bitiren isterse 6 ay da paralı askerlik yapabilecek.
ŞARTLARA uyanlar astsubaylığa geçebilecek.
Yeni sistemde askerlik 6 ay olacak. Halen silah altında olanlardan bu süreyi dolduran erler, hemen terhis edilecek. Bedelli askerlik de sürekli hale getirilecek.
İŞTE YENİ SİSTEM
İSTEYEN herkes bedelli yapabilecek.
TEMEL eğitim 1 ay, ustalık 5 aya inecek.
6 AYI bitiren isterse 6 ay da paralı askerlik yapabilecek.
ŞARTLARA uyanlar astsubaylığa geçebilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.