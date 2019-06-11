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Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme: Haftaya erken terhis

Askerliği 6 aya düşüren yasa teklifi Meclis'ten bu hafta çıkacak. 6 Ayını bitiren 130 bin Mehmetçik hemen tezkere alacak.

Haftaya erken terhis
Yeni Askeralma Yasası'nın 'deki görüşmelerine bugün başlanacak. Muhalefetten bir engelleme olmazsa hafta sonuna kadar kanun çıkartılacak.
de askerlik 6 ay olacak. Halen silah altında olanlardan bu süreyi dolduran erler, hemen terhis edilecek. Bedelli askerlik de sürekli hale getirilecek.



İŞTE YENİ SİSTEM
İSTEYEN herkes bedelli yapabilecek.
TEMEL eğitim 1 ay, ustalık 5 aya inecek.
6 AYI bitiren isterse 6 ay da paralı askerlik yapabilecek.
ŞARTLARA uyanlar astsubaylığa geçebilecek.

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