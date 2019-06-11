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  • Son Güncelleme: 12.06.2019 09:03

12 Haziran Çarşamba Ecrin bebek katili kim, ?

Türkiye'nin ayağa kalktığı Ecrin bebek vahşeti ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayından etkilenen Emrah Dönmezer akşam üzeri parkta karşılaştığı Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz'a tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada darp edildiğini iddia eden Özkan Kurnaz, Vezirköprü Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldıktan sonra hastaneden ayrılarak Emrah Dönmezden şikayetçi oldu. Bu arada bazı yeni iddialar da ortaya atıldı. Kurnaz Ailesi'nin komşuları Yahşi Bey'in köpekleri olduğu var bu köpeklerin Ecrin'e saldırmış olabileceği iddia ediliyor. Bu arada da hem sosyal medyada hem de vatandaşlar arasında Ecrin'in katilinin bulunmasına yönelik infial başladı. Peki Ecrin bebek katili kim, ? 12 Haziran Çarşamba

Müge Anlı Ecrin bebek katili kim, Ecrin olayı son durum nedir? 12 Haziran Çarşamba Ecrin bebek son dakika haberleri. Müge Anlı Ecrin bebek olayı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Ecrin bebek son durum nedir? ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında merak edilen konular arasında Ecrin bebek olayı yer alıyor. Vatandaşlar ölü olarak bulunan olayda suçlunun kim veya kimler olduğunu öğrenmek istiyorlar. Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, konu ile ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Savcı Çakmak açıklamasında, "Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar ve kemiklerde hayvan dişlerinin olduğu sabit. Hayvani müdahale ile mi başladı ilk süreç yoksa insan müdahalesi ile başlayıp sonradan hayvan bulup o şekilde mi müdahale etti onu yapılacak incelemeler sonunda tespit edeceğiz." dedi.

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