Müge Anlı Ecrin bebek katili kim, Ecrin olayı son durum nedir? 12 Haziran Çarşamba Ecrin bebek son dakika haberleri. Müge Anlı Ecrin bebek olayı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Ecrin bebek son durum nedir? ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında merak edilen konular arasında Ecrin bebek olayı yer alıyor. Vatandaşlar ölü olarak bulunan olayda suçlunun kim veya kimler olduğunu öğrenmek istiyorlar. Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, konu ile ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Savcı Çakmak açıklamasında, "Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar ve kemiklerde hayvan dişlerinin olduğu sabit. Hayvani müdahale ile mi başladı ilk süreç yoksa insan müdahalesi ile başlayıp sonradan hayvan bulup o şekilde mi müdahale etti onu yapılacak incelemeler sonunda tespit edeceğiz." dedi.