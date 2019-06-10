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  • Son Güncelleme: 10.06.2019 12:32

, A 'na destek için 'ya gidiyor

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı , A 'na destek olmak amacıyla 'ya gitme kararı aldı.

Bakan Kasapoğlu, İzlanda'ya gidiyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, , 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yapacağı maç için 'da bulunan ay-yıldızlı kafilenin Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı çirkin davranışın ardından programında olmamasına rağmen İzlanda'ya gidecek.

A 'nın havaalanında pasaport kontrolünde bekletilmesi ve detaylı aranmasına tepki gösteren Kasapoğlu, millileri yarın oynanacak maçta yalnız bırakmayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen , "Dün İzlanda'da milli takım kafilemize ne uluslararası hukuka ne de sportmenliğe yakışan çirkin olaylardan ötürü oradaki duruma vaziyet etmek için İzlanda'ya gidiyorum. Millilerimiz yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz olarak en güçlü şekilde yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

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