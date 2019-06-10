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  • Son Güncelleme: 10.06.2019 08:09

Son dakika: İzlanda'da yaşanan büyük skandala 'den sert tepki

Son dakika haberi... , İzlanda'da A Milli Futbol Takımımıza yapılan saygısızlıkla ilgili "Kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." dedi.

İzlanda'da yaşanan skandala Türkiye'den sert tepki

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 11 Haziran Salı günü yapacağı maç için İzlanda'ya gitti.

Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na giden milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olaya Twitter adresi üzerinden tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." dedi.

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