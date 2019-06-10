A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 11 Haziran Salı günü yapacağı maç için İzlanda'ya gitti.
Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na giden milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olaya Twitter adresi üzerinden tepki gösterdi.
Çavuşoğlu, "Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." dedi.
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