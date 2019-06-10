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  • Son Güncelleme: 10.06.2019 11:01

Son dakika: 'den İzlanda'ya nota

, A Milli Futbol Takımının Keflavik Havalimanında maruz kaldığı muamele nedeniyle İzlanda'ya durumu kınayan nota verdi. , ile görüşecek.

Türkiye'den İzlanda'ya nota

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma öncesinde Keflavik Havalimanı'na gelen kafilesinin, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin 'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda'ya durumu kınayan nota verildi.

Notada, A Milli Futbol Takımı'nın ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından uzun süre pasaport kontrolünde bekletilmesine, eşyalarının detaylı aranmasına ve milli futbolculara yönelik saygısız ve saldırgan tavırlara dikkat çekildi.



Notada, A Milli Futbol Takımı'na yönelik muamele kınandı ve ek güvenlik tedbirlerinin alınması talep edildi.

Ayrıca Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türkiye'nin rahatsızlığını vurgulamak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere İzlanda'ya doğru yola çıktı.

'nun konu ile ilgili ile görüşeceği açıklandı.

İzlanda'yla karşılıklı yerleşik diplomatik temsilciliği bulunmuyor. Bu sebeple de Oslo Büyükelçisi aynı zamanda İzlanda'ya akredite olarak görev yapıyor. Bu sebepten dolayı nota Norveç Elçiliği aracılığıyla verildi.

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