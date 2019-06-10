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'da A Milli Futbol Takımımız'a saygısızlık!

Milli maç için ’ya giden Ay-Yıldızlılar, Keflavik Havalimanı’nda çağ dışı bir uygulamayla defalarca arandı ve 3 saat bekletildi. İzlandalı yetkililerin skandal tutumuna Milli futbolcular da isyan etti...

EURO 2020 Elemeleri'nde ile yarın yapacağı maç için dün bu ülkeye giden A , Keflavik Havalimanı'nda çağ dışı bir uygulama ile karşılaştı. İzlanda polisi Milli Takımımızı defalarca havalimanında ararken, Ay-Yıldızlıları'ın tam 3 saat ülkeye girişine izin verilmedi. Bu duruma futbolcularımız büyük tepki gösterirken, hesabından canlı yayın yapan golcü oyuncu Burak Yılmaz, "6.5 saat yolculuk yaptık. 3 saattir bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Tam böyle bekliyoruz 3 saattir ve bizi almıyorlar" ifadeleriyle bu uygulamaya tepki gösterdi.

ATEŞ PÜSKÜRDÜLER...
A Milli Takım'ın İzlanda'da karşılaştığı skandal sosyal medyada da gündeme oturdu. Taraftarlar, "Fransa galibiyetinin etkisi İzlanda'da hissedilmiş. Bükemeyecekleri bileği, hilelerle sindirmeye çalışıyorlar" yorumunda bulundu.

EMRE'YE TUVALET FIRÇASI UZATTILAR
Emre Belözoğlu'nun havalimanında basın mensuplarına röportaj verdiği sırada bir kişi tuvalet fırçası uzattı. Emre'ye yapılan saygısızlık büyük tepki çekti.

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