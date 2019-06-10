EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile yarın yapacağı maç için dün bu ülkeye giden A Milli Takımımız, Keflavik Havalimanı'nda çağ dışı bir uygulama ile karşılaştı. İzlanda polisi Milli Takımımızı defalarca havalimanında ararken, Ay-Yıldızlıları'ın tam 3 saat ülkeye girişine izin verilmedi. Bu duruma futbolcularımız büyük tepki gösterirken, sosyal medya hesabından canlı yayın yapan golcü oyuncu Burak Yılmaz, "6.5 saat yolculuk yaptık. 3 saattir bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Tam böyle bekliyoruz 3 saattir ve bizi almıyorlar" ifadeleriyle bu uygulamaya tepki gösterdi.

ATEŞ PÜSKÜRDÜLER...

A Milli Takım'ın İzlanda'da karşılaştığı skandal sosyal medyada da gündeme oturdu. Taraftarlar, "Fransa galibiyetinin etkisi İzlanda'da hissedilmiş. Bükemeyecekleri bileği, hilelerle sindirmeye çalışıyorlar" yorumunda bulundu.

EMRE'YE TUVALET FIRÇASI UZATTILAR

Emre Belözoğlu'nun havalimanında basın mensuplarına röportaj verdiği sırada bir kişi tuvalet fırçası uzattı. Emre'ye yapılan saygısızlık büyük tepki çekti.