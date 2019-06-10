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  • Son Güncelleme: 10.06.2019 14:14

Başkan Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir'e telefonu

Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Maçı için gittiği 'da havaalanında karşılaştığı skandal muamele ile ilgili Başkan Erdoğan da devreye girdi. Başkan Erdoğan, telefonla aradığı Nihat Özdemir'e konuyla ilgili devletimizin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Başkan , TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takımımızın 'nın Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan olaylarla ile ilgili bir görüşme yaptı.

Başkan Erdoğan, telefonla aradığı Nihat Özdemir'e konuyla ilgili devletimizin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Başkan Erdoğan, Nihat Özdemir'den "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında" mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takımımıza destekleri için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Ayrıca Gençlik ve Bakanı Mehmet Kasapoğlu da bir heyet ile, Türkiye Futbol Federasyonu ve A Milli Takımızın yanında olduğunu göstermek için bugün İzlanda'ya giderek yarın oynanacak maçta Ay-Yıldızlılara destek olacak.

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