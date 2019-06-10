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  • 10.06.2019 13:57
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 14:01

Trafikte atan 'ın tehlikeli manevraları kameralarda

'da 'ın trafikteki tehlikeli manevraları, motosikletin kamerasına yansıdı. Görüntülerden yola çıkan polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Polisi harekete geçiren görüntüler, 'nın Kemer ilçesi ile Kumluca ilçesi arasındaki Olimpos kara yolu üzerinde çekildi. Bir motosikletin kamerasına yansıyan görüntülerde, 15 PF 830 plakalı 'ın trafikte sürekli şerit değiştirerek tehlikeli manevralar yaptığı anlar yer aldı.



TIR sürücüsü, diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Uzun süre tehlikeli şekilde ilerleyen sürücü, daha sonra hızlanıp atarak gözden kayboldu.

Bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerden yola çıkan polis, TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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