Af yasası son dakika haberleri: Af teklifi ile ilgili Başkan Erdoğan Cuma namazı çıkışında flaş bir açıklama yaptı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız." dedi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuşmuştu ve yargı reformu strateji belgesini açıklamıştı. Seçim sürecinin sona ermesinin ardından Genel Kurul'un Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Şartlı ceza indirimi olarak adlandırılan teklif hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde, hükmolunan cezaların toplamından bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmasını öngörüyor. Peki genel af yasası ceza indirimi mahkum affı geldi mi ? Af teklifi Başkan Erdoğan açıklaması nedir? İşte tüm detaylar