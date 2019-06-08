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  • 08.06.2019 10:26
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 11:29

Milyonların gözü , ceza indirimi ve 'nda

8 Haziran milyonların gözü kulağı , ceza indirimi, , ek gösterge ve EYT yasası üzerinde. Bu bağlamda 'i çok yoğun günler bekliyor. Başkan Erdoğan, önceki gece Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programında vatandaşlardan gelen af taleplerine "Meclis açıldığında bu konuların görüşüleceği" karşılığını verdi.

8 Haziran genel af, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge EYT yasası son durum Meclis'e geldi mi? TBMM'nin gündeminde şu sıralar birçok konu yer alıyor. Af yasasından 3600 ek göstergeye, yeni askerlik sisteminden kıdem tazminata birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği merak ediliyor. Başkan Erdoğan, "Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Ama herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz.

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